Voto, duello a Radicondoli. Il vicesindaco Moda sfida il sindaco Guarguaglini

A Radicondoli si scaldano i motori e scende in campo anche il secondo candidato a sindaco (dopo Marco Giordano). Si tratta di Luca Moda, attuale vicesindaco della giunta Guarguaglini. Era già stato anticipato dal nostro quotidiano alcuni giorni fa e oggi confermato. Con tutta probabilità scenderà in campo anche l’attuale primo cittadino, ovvero Francesco Guarguaglini, ma ancora non ci sono conferme. Sarebbero tutti e due di area centrosinistra, ma probabilmente il Pd non prenderà le parti di nessuno. Più che di visioni e prospettive, forse la rottura è una questione di rapporti nella comunità radicondolese.

Moda mette in campo una lista che prende il nome di ‘Radicondoli Futura’, lo slogan è ‘L’oggi e il domani di una comunità in movimento’. Di movimento sicuramente a Radicondoli c’è, c’è stato e ci sarà: 553 votanti (almeno questi furono nel 2019) e la sfida sarà a colpi di sostegni, trasferimenti di voti e candidati in consiglio comunale. "Forti del nostro passato guardiamo al futuro con una visione di apertura verso la Val d’Elsa e verso il mondo con una politica di sviluppo economico, sociale e culturale. Un obiettivo che si può raggiungere con la condivisione e la partecipazione reale e attiva di tutti i cittadini – le parole di Moda, che illustra la sua visione di futuro per Radicondoli e il suo territorio –. E’ necessario ripartire dalla geotermia che è un punto di forza e una fonte di sviluppo per il territorio in termini di tradizione, senso di appartenenza e futuro. La geotermia per Radicondoli lega il passato al futuro, infatti rappresenta anche la visione innovativa di questa risorsa con tutte le sue potenzialità in campo industriale e civile nel pieno rispetto dell’ambiente. Con il recupero del calore infatti è possibile alimentare importanti filiere produttive che possano così contribuire alla crescita economica e sociale della nostra comunità, creando nuovi posti di lavoro e nuovi progetti". "Questo porterà anche nuove attività artigianali e industriali a utilizzare il calore presente nel nostro territorio, facendone un valido punto di riferimento – continua Moda –. La proposta di questa nuova formazione che concorrerà alle elezioni dell’8 e 9 giugno guarda con attenzione alla geotermia nella quale vede una grande opportunità, ma pensa anche a opere pubbliche che creino posti di lavoro in progetti sociali rivolti agli anziani. La terza età non può essere dimenticata, quindi è importante ragionare su nuove forme di inclusione sociale per gli anziani".

E ancora: "Serve un supporto agli investitori che operano nel campo turistico valorizzando le nostre bellezze nel recupero dei beni storici e paesaggistici – aggiunge Moda –. E’ poi necessario coltivare i rapporti con le università per creare sul territorio dinamiche virtuose che attraggano giovani da coinvolgere in progetti di formazione e studio, dando così vita a un nuovo impiego. Infine punto a valorizzare le attività agricole che hanno contribuito al mantenimento della bellezza del nostro paesaggio, con progetti innovativi attraverso lo sviluppo del Biodistretto e delle attività di trasformazione connesse con positivi risvolti sociali e occupazionali".