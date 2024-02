Voto a Firenze. Montanari corre da capolista

Dopo le frecciate polemiche all’indirizzo del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che lo aveva invitato a dimettersi dall’Università per Stranieri nell’ipotesi che volesse candidarsi alle amministrative per Palazzo Vecchio, ieri sera il rettore dell’ateneo senese, Tomaso Montanari, ha inserito un altro tassello nella sua attività politica a Firenze.

"Vogliamo una lista civica che sia perno di una grande coalizione. Una lista diversa e autonoma dell’associazione 11 agosto, con un altro nome. Vogliamo spostare l’asse, creare un progetto per Firenze. Quando queste due cose ci saranno vedremo chi lo condivide. Si parte dalle cose e non dai nomi" ha detto Montanari all’assemblea al Teatro Puccini, che ha registrato già mille iscrizioni all’associazione.

"Non posso candidarmi come sindaco - ha ribadito il rettore -, ho preso un impegno con l’Università per 6 anni, se tradissi quelle persone non si fiderebbero più di me e io non potrei più fidarmi di me. Ma posso candidarmi capolista per consiglio comunale se fosse ritenuto necessario".

"Il prossimo incontro dell’associazione - ha annunciato Montanari - sarà il 25 febbraio alle comunità delle Piagge".