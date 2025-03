Voltaia, eco-passeggiata: il ricavato per l’hospice di Nottola

Contrade poliziane "in movimento". Voltaia, vincitrice del Bravìo 2024 al termine di una corsa drammatica, dal finale epico, con lo spingitore Attilio Niola che ha condotto da solo la botte nell’ultimo tratto, fino al traguardo, ha riproposto, dopo quella di febbraio, una nuova eco-passeggiata. Nove chilometri da percorrere, nel centro storico (con partenza e arrivo alla Cripta del Gesù) e poi nelle belle campagne circostanti, "solo per stare insieme – spiega il Rettore Alessio Bellari –, per ritrovarci e tenere unita la contrada, all’insegna del benessere, anche nei periodi dell’anno più distanti dal Bravìo. Se c’è uno scopo è quello benefico – precisa il giovane dirigente –, la partecipazione è gratuita, ad offerta; dopo la precedente donazione alla Fondazione Airc, stavolta devolveremo il ricavato all’hospice di Nottola". Cagnano ha riunito per l’intero fine settimana i suoi contradaioli nelle sale della Fortezza. In programma il rinnovo del consiglio verde-blu, con il seggio aperto dal sabato pomeriggio, e un grande convivio, fedele alla tradizione domenicale, preparato dalle cuoche di contrada. Lo spoglio delle schede ha visto il Rettore uscente Luca Tonini ottenere il maggior numero di consensi. Entrano in Consiglio, nell’ordine, anche Teresa Chiucini, Roberto Di Palma, Fabio Maroni, Matteo Maroni, Marco Tonini, Chiara Maroni, Filippo Nisi, Tommaso Trabalzini, Jonathan Torres Franci, Caterina Mancuso, Benedetta Bernardini, Riccardo Ferrara, Leandro Marzuoli, Valentina De Pascali. Il primo atto sarà la convocazione del direttivo per l’assegnazione delle cariche ma scontata è la conferma di Tonini, per il suo secondo mandato. "Sono molto contento – ha detto a caldo il popolare "Pavone" –, per l’approvazione che il popolo contradaiolo ha manifestato sul lavoro svolto, ma anche per la grande partecipazione di persone alle elezioni e al nostro ritrovo. Abbiamo progetti da realizzare, potremo farlo grazie a questo chiaro consenso". Al voto erano andate anche Gracciano e San Donato che hanno rinnovato i propri direttivi, eleggendo, i neroverdi, alla carica di Rettore Luca Bernetti, e confermando i biancorossi Alessio Betti. San Donato dovrà rinunciare, per il prossimo Bravìo, allo spingitore Emanuele Bazzoni, i cui impegni di studio sono diventati inconciliabili con gli allenamenti, e ha trovato un sostituito in Matteo Paganelli, due volte vittorioso, nel 2016 e 2017.

Diego Mancuso