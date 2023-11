Volontari in missione. Aiuti alle zone colpite

Partono anche dal nostro territorio i volontari verso le zone maggiormente colpite dai drammatici effetti delle forti perturbazioni atmosferiche di questi giorni. Addetti di Vab Valdelsa, opportunamente equipaggiati per qualsiasi necessità o situazione di emergenza, hanno raggiunto nelle ultime ore con i loro mezzi attrezzati e con le strumentazioni più idonee il circondario di Campi Bisenzio, una delle realtà più flagellate dai nubifragi che in differenti aree geografiche della regione hanno creato seri danni e provocato nei casi più gravi pure delle vittime. Un bilancio davvero pesante che richiede un notevole sforzo anche dal mondo della protezione civile e delle associazioni no profit che si dedicano a un genere di attività capace di fornire risposte certe, sotto forma di sostegno alle persone, in periodi caratterizzati da notevoli disagi. È in questo quadro che si inserisce dunque la preziosa opera di Vab Valdelsa, così come di altri enti impegnati allo stesso modo in un delicato campo di azione con l’intento di offrire assistenza e conforto alle popolazioni che si trovano alle prese con scenari particolarmente critici. Vab Valdelsa, dalla sede di Belvedere a Colle, è tra l’altro uno dei gruppi in prima fila nel sistema della protezione civile in ambito locale, all’interno di un coordinamento capace di risolvere, è avvenuto anche pochi giorni fa, delle questioni piuttosto intricate in zona. E aveva pure partecipato Vab Valdelsa, con i suoi effettivi, a varie missioni in superfici finite al centro dell’attenzione nazionale per le tragiche conseguenze patite dagli abitanti in seguito al maltempo e alle alluvioni. Le più rilevanti, nei mesi scorsi, nelle città dell’Emilia Romagna e segnatamente a Faenza.

Paolo Bartalini