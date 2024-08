Volano dal cavalcavia con il minivan. Sei amici salvati dai vigili del fuoco

di Laura Valdesi

SIENA

Volano giù dal cavalcavia con un minivan, sei giovani amici salvi per miracolo. Grazie alla vegetazione presente nel punto in cui il veicolo è uscito dalla carreggiata, l’impatto al suolo è stato attutito. Tre feriti di 20, 23 e 24 anni sono stati portati alle Scotte in codice 2 ma le loro condizioni non destano preoccupazione, per altri tre soltanto lesioni lievi. Rocambolesco il recupero dei passeggeri del minivan, italo-australiani, che sembra fossero sbarcati a Civitavecchia. Basilare l’intervento dei vigili del fuoco del Saf, il nucleo speleo alpino fluviale di Siena, che ha tirato sul per alcuni metri sia i feriti che avevano difficoltà a muoversi sia gli altri che invece stavano bene.

L’incidente al chilometro 65 della Siena-Grosseto, appena superato Fogliano. Erano le 8.40. Da chiarire le cause del volo dal cavalcavia Sorra del veicolo dove viaggiavano i sei amici, in direzione Siena. In quel tratto, lungo il guard-rail, la vegetazione è fitta per cui ha frenato l’atterraggio, attutendo il colpo. Allertati i soccorsi, sul posto sono andati l’automedica del 118, le ambulanze della Pubblica assistenza di Siena, poi mezzi di soccorso da Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Taverne ed Asciano. Hanno capito subito che era praticamente impossibile raggiungere i sei passando dai campi, non c’erano strade o viottoli da utilizzare. Così sono arrivati i pompieri, anche con l’autogru, oltre al personale Saf. Hanno deciso di tirare su, superando il dislivello, i feriti che avevano problemi ricorrendo ad una sorta di teleferica che ha sollevato la toboga fino alla strada, affidandoli poi ai sanitari. Un’operazione ripetuta, come detto, per tre dei giovani mentre gli altri sono stati issati su senza barella. Un intervento complesso, avvenuto in sicurezza: è stata chiusa infatti la carreggiata nord. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale. Poco prima delle 13 è stato recuperato dalla ’Smab’ il veicolo incidentato che sarebbe stato preso a noleggio. Poi il traffico è ripreso regolarmente.