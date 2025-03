Voglia di corse a Monteroni. Tutto esaurito allo stadio

La tribuna completamente esaurita, tantissime persone per assistere alla giornata di corse a Monteroni d’Arbia. Protagonisti in pista cavalli e fantini, molti ovviamente legati al Palio come hanno testimoniato le dirigenze di Contrada presenti in forze all’appuntamento, insieme a tantissimi contradaioli che non hanno perso l’occasione per l’appuntamento a poca distanza dall’altro - sempre partecipatissimo - di Pian delle Fornaci. Un appuntamento sfiorato dal maltempo nel pomeriggio, ma portato in fondo con un grande successo di presenze.