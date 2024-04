Vivicittà, sfida tra le mura. L’evento compie 40 anni

È un appuntamento che si ripete da quaranta anni e che domani porterà oltre 30mila podisti in 38 città, tra cui Siena. Si rinnova la giornata di Vivicittà, organizzata dall’Uisp, con tre percorsi: tradizionale gara 10 chilometri, camminata 5 chilometri, camminata 8 chilometri con accompagnatori, con partenza alle 9.30 dalla Fortezza Medicea.

L’evento, nato il primo aprile del 1984, ebbe un prologo nel 1983, quando a Perugia si tenne la manifestazione dal nome ’Italia, pronti, via!’. Già l’anno successivo 30mila persone si misero a correre simultaneamente in venti città italiane per difendere i centri storici. Trentamila persone si misero le scarpe da ginnastica e si misero a correre nelle vie dei centri cittadini. A Roma vinsero due corridori di origine russa: Vladimir Kotov e la 26enne Palina Gregorenko.

Domani alle 9.30 si parte di nuovo per festeggiare la città e la libertà. Organizzata da Uisp, Vivicittà 2024 ha il patrocinio del Comune di Siena ed è promossa dall’associazione Usiena Alumni, dall’Università di Siena, dal Cus Siena, dal Cral di Ateneo, dalle associazioni studentesche Ubes – Siena Business& Economics Society, Usops – USiena School of Pharmacy Society, Aula 1240 e Starting Finance Club Siena.

La ’corsa più grande del mondo’ continua ad essere la grande protagonista dello sport per tutti, abbracciando in un’unica, originale formula, atleti professionisti e sportivi della domenica con la competitiva di 10 chilometri oltre alla passeggiata ludico motoria in tante città italiane ed estere, partenza per tutti allo stesso orario, unica classifica in base ai tempi compensati. E ogni anno, un tema per cui battersi: la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale, l’uguaglianza sociale, la solidarietà tra i popoli. Perché la libertà (di correre) non sia un privilegio di pochi.

La partenza è prevista alle 9.30 dalla Fortezza Medicea: sul posto sarà presente uno stand informativo dell’azienda Decathlon che ha di recente firmato un accordo con Uisp Siena. Alle premiazioni saranno presenti i rappresentanti del comune di Siena e il delegato provinciale del Coni Paolo Ridolfi.