Vittime di guerra: il ricordo

Oggi alle 16 a Pieve di Abbadia Isola un pomeriggio dedicato al ricordo delle vittime delle guerre e delle rotte migratorie. L’incontro è a cura del Servizio Pastorale Migranti dell’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino. L’iniziativa sarà accompagnata da canzoni - alla chitarra Marco e Valerio Cencetti - e sarà possibile inoltre assistere a una mostra fotografica sull’accoglienza profughi, di Daniele Gambassi (nella foto). "Diventa importante - spiegano gli organizzatori - promuovere eventi di sensibilizzazione. Infatti i dati degli ultimi 10 anni mostrano come il numero di morti causati dalle guerre e dalle rotte migratorie, soprattutto quelle clandestine, è molto elevato.Nel 2023 sono circa 60 le guerre in tutto il mondo dall’Afghanistan, alla Libia, al Myanmar, alla Nigeria, passando dal medio Oriente, fino ad arrivare in Ucraina. Negli ultimi 13 anni hanno perso la vita o sono stati feriti gravemente oltre 93mila minori. Anche dalle migrazioni un numero elevato di morti e dispersi. Dal 2013 oltre 55mila i migranti che hanno perso la vita o risultano dispersi".