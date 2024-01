Vitap, investimenti e opportunità. Sono previste ben 100 assunzioni

Investimenti e opportunità di occupazione: un 2024 che si apre all’insegna delle aspettative per la Valdelsa in generale e per Poggibonsi in particolare. È Vitap Spa, per voce del presidente Vito Dimichele, a illustrare un piano per la realizzazione di una ulteriore superficie produttiva in grado di accogliere, appena possibile, altro personale in notevole quantità: "L’intento - spiega Dimichele - è condurre in porto un progetto per la realizzazione di un nuovo opificio direzionale che preveda l’assunzione di cento addetti, tra tecnici specializzati per lo showroom, commerciali, progettisti per nuovi prodotti. Segmenti diversificati, tra i quali anche la robotica. A tale proposito ho già inviato una Pec ai soggetti interessati per il territorio, amministrazione comunale di Poggibonsi, Confindustria, organizzazioni sindacali".

Vitap vanta un percorso di settanta anni a Poggibonsi, grazie al lavoro delle famiglie Viciani e Tanzini, nel settore delle macchine per il legno. Il comparto delle origini e dei successivi decenni ha permesso a Vitap, nel tempo, di farsi apprezzare in vari Paesi del mondo con i suoi prodotti, offrendo un significativo contributo alla crescita del Made in Valdelsa oltre i confini nazionali.

Da qualche anno a questa parte l’area di via Pisana ha conosciuto nuove occasioni di sviluppo, anche in virtù della differenziazione dei settori di attività e della recente creazione, per esempio, di un altro marchio specifico, Vitap Edge. E non sono mancati i nuovi posti di lavoro.

A breve, a cominciare proprio da questo mese di gennaio, sono in cantiere cinque ingressi complessivi in azienda: "Entrano intanto due risorse - spiega il presidente - e inoltre stiamo selezionando tecnici per rinforzare il reparto elettrico, le macchine utensili e l’Ufficio Progettazione per il software".

E poi, come anticipato, l’importante progetto per il nuovo opificio direzionale targato Vitap: "Vogliamo insomma fare dell’impresa una ricchezza per il territorio di appartenenza – conclude il dottor Vito Dimichele – auspicando che anche gli altri soggetti, si parli di istituzioni locali e di associazioni di categoria, svolgano la loro parte".

Insomma un inizio di anno con ottime prospettive in fatto di occupazione.