Vita da studente. Un racconto per immagini

Ogni giorno più di 100mila studenti universitari in Toscana mangiano ad una mensa universitaria, beneficiano di una borsa di studio, alloggiano in una residenza studentesca oppure usufruiscono di agevolazioni per eventi, trasporto pubblico locale e molto altro. Si tratta di misure di sostegno allo studio promosse dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana che effettua servizi per gli studenti delle Università, dei Conservatori, delle Accademie e degli Istituti di alta formazione in Toscana. Per raccontare tutto questo il DSU Toscana ha avviato un progetto di comunicazione video per coinvolgere direttamente gli studenti nella realizzazione di reel, ove descrivere aspetti della vita universitaria negli Atenei della regione, parlando anche dei servizi e delle opportunità di sostegno allo studio di cui molti iscritti beneficiano.

Il DSU Toscana sta quindi cercando per questo fine ragazzi e ragazze che frequentano le università che abbiano una certa dimestichezza nel realizzare brevi video. Altri requisiti per candidarsi sono la motivazione a collaborare ad elaborati utili ad orientare e attrarre futuri studenti e essere disponibili a dedicare un po’ di tempo dietro la guida da una agenzia di comunicazione professionale a raccontare il proprio rapporto con il DSU Toscana.

Gli studenti interessati a partecipare possono candidarsi compilando il modulo di candidatura presente sul sito internet dell’Azienda al quale allegare un breve video di presentazione. Ulteriori informazioni su questo progetto si possono richiedere via ticket dallo Sportello Studente on line.