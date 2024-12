VisMederi inaugura nuovi laboratori Biotech a Colle Val d'Elsa: un segnale positivo per l'economia locale

In tempi di crisi per il mondo del lavoro senesi, conforta cogliere segnali di fiducia come quelli lanciati da VisMederi, che ha inaugurato ieri lo stabilimento Biotech Research a Colle Val d’Elsa, nell’immobile che ospitava la tipografia Alsaba. L’incontro pubblico nel grande magazzino al piano terra, prima del tour nei nuovissimi laboratori, è stato introdotto dal fondatore e proprietario Emanuele Montomoli.

I sindaci di Colle e Monteriggioni, Piero Pii e Andrea Frosini, il vicesindaco di Siena Michele Capitani, la presidente della Provincia Agnese Carletti, e l’assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras hanno portato non solo i saluti, ma l’auspicio che si possa sviluppare sull’asse Colle-Monteriggioni-Siena un’alleanza che guardi alle infrastrutture per sostenere lo sviluppo delle aziende del territorio.

Elisa Mennitto, Chief facilities and laboratories officer di VisMederi, ha illustrato il percorso di recupero dello stabile. "Si inaugurano oggi i nuovi laboratori a Colle – afferma Emanuele Montomoli, chief scientific officer in VisMederi srl –. È stato un processo abbastanza lungo: da un anno ci stiamo impegnando per mettere a posto questo immobile che abbiamo acquistato, trasformandolo completamente. È stato un processo gratificante e il risultato, come vedete, è più che eccellente". Vismederi si espande e questo è un segnale positivo per l’economia locale.

In una provincia come quella di Siena, dove le difficoltà occupazionali e le crisi aziendali stanno segnando da tempo il panorama economico, l’espansione di Vismederi rappresenta un’eccezione che dà speranza. "Quest’anno – continua Montomoli – è stato importante: siamo venuti nella nuova sede e le performance aziendali sono andate molto bene. Siamo stati premiati da diverse testate nazionali e internazionali, come Repubblica, il Financial Times e Il Sole 24 Ore. Tutto questo ci riempie di gioia e ci dà la forza per continuare a crescere". I dipendenti dell’azienda da 10 nel 2012 sono arrivati ad essere circa 200 nel 2024. Circa 100 di questi andranno a lavorare nella nuova struttura a Colle di Val d’Elsa tra laboratori e logistica.

Sono ben 35 gli assunti nel 2024 e in previsione potrebbero esserci altre ingressi. Altro dato rilevante: l’azienda è passata da circa 5.982.693 euro di fatturato nel 2020 a circa 26.987.591 euro nel 2023. "Questo successo – conclude Montomoli – non sarebbe stato possibile senza il lavoro e la dedizione del nostro team. Voglio ringraziare tutto il gruppo VisMederi: ogni persona, con la propria passione e impegno, ha contribuito a rendere possibile questo straordinario risultato". La scelta di arrivare anche sul territorio colligiano si inserisce, quindi, in un momento di crescita esponenziale per l’azienda, capace di creare opportunità in un territorio che necessita di rilancio.

Fondata nel 2009, VisMederi si è distinta per l’alto livello di innovazione, lavorando a stretto contatto con istituzioni scientifiche e partner internazionali. Il core business dell’azienda è la ricerca scientifica. Sin dalla sua fondazione, VisMederi ha concentrato la sua attenzione soprattutto sullo sviluppo di test sierologici richiesti per la registrazione di vaccini antinfluenzali sia stagionali che pandemici per conto di enti regolatori internazionali come l’Ema, la Fda e la Pmda.

Da start up nata all’interno dell’Università degli studi e sviluppata negli ambienti di Tls, alla crescita con l’acquisto della sede alla Tognazza, ora l’approdo a Colle Val d’Elsa: uno sviluppo che trova nei fatturati e nella crescita esponenziale dei dipendenti puntuale riscontro.