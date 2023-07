Visite straordinarie a Siena: Chiese aperte Sant’Agostino e Santo Spirito

Grazie all’iniziativa del ministero della Cultura, tramite la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, il “Piano di valorizzazione 2023” propone a Siena, per i mesi di luglio, agosto e settembre, l’apertura straordinaria di piccoli e grandi scrigni d’arte e di storia, solitamente non accessibili in via ordinaria.

L’Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d’Elsa - Montalcino, aderendo all’iniziativa, ha disposto l’apertura delle chiese senesi di Santo Spirito e di Sant’Agostino, alle quali si aggiungono le storiche chiese di Santa Maria delle Nevi in via Montanini e di Santa Maria degli Angeli (Santuccio) in via Roma, proprietà dello Stato. La Chiesa di Santo Spirito, in Piazza Santo Spirito, sorta come insediamento benedettino nel XIV secolo, è stata a lungo convento domenicano, fino alla metà del XIX secolo. All’interno, fra le numerose opere d’arte, conserva affreschi del Sodoma, sculture robbiane e legni policromi di Giacomo Cozzarelli, oltre alla trecentesca croce di Luca di Tommé.

La Chiesa di Sant’Agostino, al centro dell’omonimo complesso che si affaccia sul Prato, raccoglie uno dei più ricchi e singolari patrimoni storico-artistici della Città, dal XIV al XVIII secolo: tra le tante opere, la Maestà di Ambrogio Lorenzetti nella Cappella Piccolomini, di fronte alla pala del Sodoma, gli affreschi di Francesco di Giorgio nella Cappella Bichi, la cosiddetta ’Pala Chigi’, unica opera del Perugino conservata a Siena.

Le aperture straordinarie prevedono la possibilità di visitare la Chiesa di Santo Spirito nei giorni 29 luglio (16-20), 16 settembre (9-13) e 23 settembre (16-20). La Chiesa di Sant’Agostino sarà invece visitabile il 5 agosto (9-13), il 6 agosto (16- 20) e, in occasione delle ’Giornate del patrimonio’, il 23 e 24 settembre dalle 9 alle 13.

Le altre aperture possono essere consultabili dal programma del ministero della Cultura.