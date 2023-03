’Visit Siena’ con un assistente virtuale L’innovativo portale per il soggiorno

Tra Pasqua, il 25 aprile, la festa dei lavoratori e quella della Repubblica, i prossimi mesi saranno ricchi di ponti, che consentiranno di prendersi una pausa dalla routine quotidiana e di godersi una breve vacanza. Per la scelta della meta ecco un assistente virtuale, che studia l’itinerario perfetto al posto nostro: a promuovere l’iniziativa è Siena che, con la sua nuova campagna di comunicazione, vuole mostrare le bellezze che ha da offrire oltre al suo già celebre Palio. Chiese e fontane nascoste, vedute panoramiche e orti rigeneranti: al fine di aiutare il turista nella ricerca di suggerimenti e idee per godersi al meglio la città, Daruma Studio ha sviluppato un innovativo portale di promozione turistica, Visit Siena, dove vengono proposte informazioni autorevoli, aneddoti e racconti al fine di consentire un’esperienza di viaggio completa, all’insegna della storia, cultura, dei valori e della buona cucina. Il portale consente, inoltre, di entrare in contatto con un travel assistant che offre supporto gratuito nell’organizzazione del soggiorno, consigliando percorsi turistici, attività, eventi e ristoranti e che è sempre disponibile per rispondere a qualsiasi domanda su Siena e i borghi limitrofi.