’Visioni a tavola’, domani l’inaugurazione con le opere di Pizzichini

Si chiama ’L’arte di Mugolone’, una nuova forma di galleria che incrocia cultura e ristorazione: domani alle 18,30 si inaugura, al ristorante Mugolone in via dei Pellegrini, ’Visioni a tavola’ con le opere di Carlo Pizzichini. "Quando con la mia famiglia abbiamo deciso di intraprendere l’esperienza di Mugolone – dice Andrea Causarano –, volevamo puntare su qualità, tradizione ed eccellenze del territorio. Ora abbiamo voluto regalare al ristorante una duplice identità, grazie al maestro Pizzichini. L’arte e la cucina coinvolgono: non si è mai soli in un ambiente c he, pur mantenendo le sue caratteristiche, si trasforma con i dipinti e le sculture".