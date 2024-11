Violenza sulle donne. Amministratori sul palco

Il 30 novembre, alle 21.15, la giunta e il consiglio comunale salgono sul palco del Teatro degli Oscuri con il recital “Ora tocca a noi: assessori e consiglieri in un’unica voce contro la violenza sulle donne”.

Alla tematica, il Coro delle Donne di Montefollonico dedica poi un concerto domenica 1 dicembre, alle 17, sempre al Teatro degli Oscuri. "Poiché quello della violenza di genere rappresenta una piaga sociale che riguarda tutti e su cui tutti devono fare la propria parte – spiega l’assessora alle Pari Opportunità Fabiana Caroni - l’amministrazione comunale ha deciso di impegnarsi in prima persona per ribadire che la violenza non è mai giustificata e che le istituzioni sono vicine a chiunque chieda aiuto".

Il sindaco Giacomo Grazi (foto), gli assessori (Alfredo Ardanese, Fabiana Caroni, Roberto Trabalzini e Natascia Volpi), i consiglieri di maggioranza (Nico Bartalini, Sandra Beligni, Benedetta Bianchini, Luca Bigozzi, Nico Faralli, Silvia Pellegrini, Andrea Saletti) e di minoranza (Giorgio Bastreghi, Diego Canapini, Alida Damen) uniranno le proprie voci in letture e testi recitati per sensibilizzare sul tema e, specialmente attraverso la partecipazione degli uomini, dimostrare che la soluzione al problema passa da un cambiamento culturale radicale e trasversale alla società.