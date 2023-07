Violenta da Clodia vince il Palio di Siena, Theodore Westerman emozionato

"Non c’erano dubbi sulla possibilità di vincere", dice Theodore Westerman mentre nella stalla tutti fanno le coccole a Violenta da Clodia. Una cavalla che dopo il record dell’Assunta 2022 è stata capace di superarsi ancora. "E’ la mia cavalla del cuore – continua Westerman –, la cavalla della vita. Così forte, così intelligente, ecco cosa la rende speciale. Anche Tittia non ha sbagliato niente, bravissimo". aggiunge il giovane proprietario che è stato ’rapito’ dal Palio. "Se ho paura che non la prendano più per manifesta superiorità? Adesso dobbiamo festeggiare, poi con calma penseremo al futuro della cavalla", spiega Westerman.

Racconta poi "che l’allenatore di Violenta, Massimo Milani, ha messo tutto il suo carattere nel preparare questa cavalla. Sono molto felice di avere i cavalli da lui e di aver vinto insieme a lui. Non ci fermiamo qui, almeno lo spero". Si sofferma poi sul posto alla mossa: "Ho sperato in cuor mio che ci fosse la possibilità per Violenta di partire prima, anche se accanto alla partenza c’erano due rivali come Onda e Torre. Lei c’è riuscita ad andare via. Io penso che era il giorno di Violenta il 2 luglio 2023, era il suo giorno il 17 agosto 2022".

La.Valde.