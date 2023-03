Vino, religioni, sostenibilità Arcivescovo e rabbino capo a dialogo sul ‘senso della vite’

Si parla ancora di vino a Montalcino. ma stavolta non per analizzare dati di mercato o discutere sulla qualità in degustazioni che ormai si tengono in ogni angolo di mondo, bensì per affrontare temi culturali di grande interesse e importanza. Tutto si svolgerà in seno all’evento ‘Il senso della vite. Il vino tra storia e sostenibilità’. L’appuntamento è per domenica alle 16,30 presso il Tempio del Brunello in via Ricasoli. L’iniziativa è promossa dall’Arcidiocesi e dall’Associazione Italiana di Agricoltura Biologica con Opera Laboratori, il Comune, il Consorzio del vino Brunello e le agenzie Comunicatio e Zambelli eventi. Introdurrà Stefano Di Bello per Opera Laboratori e seguiranno i saluti di Silvio Franceschelli senatore Pd e sindaco di Montalcino e del presidente della Provincia,David Bussagli. Sono previsti due momenti di confronto su ‘Il vino e la sostenibilità, un binomio vincente’ con gli interventi di Giuseppe Romano, presidente nazionale di Aiab, Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del vino Brunello e Pino Di Blasio, caporedattore de La Nazione di Siena. Seguirà ‘Il vino nei secoli tra due religioni: Ebraismo e Cristianesimo’ con Renato Rossi, direttore del Servizio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’Arcidiocesi e gli interventi del cardinale Augusto Paolo Lojudice (foto) e Gadi Piperno, rabbino capo di Firenze. Conduce don Vittorio Giglio.