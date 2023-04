Vincita di 216mila euro al lotto Centrata grazie al 23 su Roma

Vinta una bella somma al Lotto in una tabaccheria di Siena; la vincita è stata di 216.600 euro, ma ancora non è stato reso noto in quale ricevitoria sia stato fatto il colpo. Agipronews riporta che la combinazione di numeri vincente è stata 7-10-23-29, che ha permesso di centrare sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Roma.

Particolarmente importante per la vincita è stato il numero 23, ritardatario e attesissimo sulla ruota di Roma, dove mancava da ben 155 estrazioni. Lo stesso 20 aprile, sempre sulla ruota di Roma, con le stesse modalità e la stessa somma vinta nella ricevitoria senese infatti, la combinazione 7-23-25-29 ha portato ad una vincita anche a Borghetto di Vara, in provincia della Spezia.

Come spesso accade ai numeri ritardatari, il 23 è stato a lungo fra i più giocati fino all’altro ieri, quando sulla ruota di Roma, si sono registrate il 70% di tutte le vincite. Fra i tanti fortunati vincitori spiccano proprio i due di Siena e Borghetto di Vara, le cui vincite si collocano nella top ten delle somme estratte nel 2023. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 17 milioni di euro in tutta Italia. Ma da quando la gestione è passata da Lottomatica alla Federazione Tabaccai non è più possibile risalire né a dove è stata fatta la giocata vincente, né, ovviamente, al fortunato vincitore.