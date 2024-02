Villa a Sesta Approvato il nuovo intervento di riqualificazione

Durante la seduta del consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga è stata approvata la variazione del programma triennale delle opere pubbliche che metterà in cantiere interventi per circa 350mila euro così suddivisi: 260mila euro utili all’avvio della seconda fase dei lavori di riqualificazione del borgo di Villa a Sesta, iniziati da alcune settimane. L’intervento sarà destinato al rifacimento delle due vie di ingresso: via Santa Caterina e via Nuova. Queste nuove risorse pari a 190mila euro sono state intercettate dall’amministrazione comunale e riguardano un finanziamento pubblico per i centri commerciali naturali. Il progetto di riqualificazione del borgo di Villa a Sesta sommando le due fasi di intervento raggiungerà una cifra di milione e mezzo di euro con circa l’80% dell’importo finanziato all’esterno del bilancio comunale.

Altri interventi: 36mila euro per la sistemazione esterna della scuola G. Papini: nuovi cancelli e asfaltatura della viabilità all’ingresso dell’istituto; 20mila euro per la manutenzione straordinaria della piscina di Pianella.

Il consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga ha approvato anche la prima variazione di bilancio: 22mila euro per manutenzione ordinaria della viabilità pedonale in via del Grappolo a Castelnuovo Berardenga; 7mila euro per la sostituzione di tutte le lampade di emergenza della palestra comunale.

I consiglieri comunali, inoltre, si sono espressi con parere positivo per la convenzione della gestione associata dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd) tra i Comuni di Castelnuovo Berardenga, Greve in Chianti, Radda in Chianti, Castellina in Chianti, Impruneta e Castelnuovo Berardenga. "Si tratta – afferma l’assessore Mauro Minucci – di una formalizzazione per gestire in modo più efficace e attento gli atti dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd) che riguardano i dipendenti dell’ente".