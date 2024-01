Viale Don Minzoni, abbattuta l’ex Sip. Arriva un centro medico

Dopo l’approvazione della variante urbanistica, sono iniziati i lavori per il nuovo centro medico che sorgerà tra via Nino Bixio e viale Don Minzoni, con l’abbattimento della ex struttura Sip. Nell’area sarà appunto realizzata una struttura sanitaria e, in compensazione degli oneri di urbanizzazione, è prevista anche la realizzazione di posteggi pubblici sul lato Don Minzoni. L’area era abbandonata da anni, dopo il trasferimento della Sip, e ora avrà una nuova destinazione con un immobile costruito completamente ex novo.