Viaggio nei cantieri Poggibonsi rifà il look

Lavori alla parte impiantistica verso la conclusione al condominio solidale di via Trento, mentre sul tetto del Teatro Politeama sono stati installati i pannelli fotovoltaici. Ecco gli esiti del nuovo atto del viaggio nei cantieri a Poggibonsi che già ha riguardato le scuole del Borgaccio e la Leonardo Da Vinci, i lavori nel centro storico e all’ex scalo merci in piazza Mazzini. Il sindaco David Bussagli intervenuto al sopralluogo insieme con la consigliera comunale Giuditta Cipriani, ha analizzato così il quadro: "Il condominio di via Trento ha un grande valore sociale. Lo stiamo riqualificando con un investimento di 950mila euro. Un fabbricato di cinque piani che ospita il Centro Insieme, con sale ricreative e ristoro, e ai piani superiori otto appartamenti destinati ad anziani e persone fragili oltre a famiglie in difficoltà economica. Manutenzioni straordinarie e di efficientamento energetico interessano tutti gli appartamenti, con rifacimento servizi, impianti, tubazioni, allacci, imbiancature. "I lavori sulla parte impiantistica sono in fase avanzata e procedono con la pavimentazione – prosegue il primo cittadino – e quindi contiamo di completare la riqualificazione entro l’anno". Al Politeama è in corso l’intervento di efficientamento cofinanziato con risorse del PNRR. Un investimento complessivo di 580mila euro di cui 480mila di contributo del Ministero della Cultura. "Lavori - dice Bussagli - che si inseriscono in un programma ben più vasto. Il montaggio dei pannelli fotovoltaici sul tetto è già terminato e l’intervento prosegue con lavorazioni interne che riguardano gli impianti per migliorare il sistema di riscaldamento e raffreddamento delle sale e degli spazi dell’edificio". "L’obiettivo – chiude - è rendere il Politeama il più possibile autonomo da un punto di vista energetico e farne uno dei primi eco teatri".