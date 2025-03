Viaggio in musica ’Performing Ravel’ . Due concerti alla Chigiana e ai Fisiocritici

Continua il progetto ’Performing Ravel’ dedicato all’artista francese e nato dalla collaborazione di tre Conservatori, Rinaldo Franci di Siena, Francesco Morlacchi di Perugia e Giulio Briccialdi di Terni. Il viaggio sulle note di Maurice Ravel vede in programma due concerti, domani e il 7 marzo alle 18, ospitati nelle sale dell’Accademia Chigiana e dell’Accademia dei Fisiocritici. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione. L’evento di domani si aprirà con la conferenza intitolata ’Gageure et artifice, il dominio di Ravel nella musica da camera’ a cura del professore Cesare Mancini; a seguire ’la parola’ passerà alla musica con l’esecuzione di tre brani: la Sonata in sol maggiore con Iku Uejima al violino e Fulvio Nicolosi al pianoforte; il Trio in la maggiore, messo in scena dal Trio Rinaldo composto da Lorenzo Rossi al pianoforte, Leonardo Ricci al violino e Rebecca Ciogli, al violoncello; Tzigane per violino e pianoforte affidata a Leonardo Ricci e Matteo Fossi. L’appuntamento di venerdì prenderà il via con l’intervento dello stesso Mancini e a seguire verranno messi in scena i brani di Ravel ’Jeux d’eau’, ’Le Tombeau de Couperin’, La Sonata per violino e violoncello.