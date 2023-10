Viabilità in Valdelsa Incontro sull’adeguamento del Ponte sull’Elsa Incontro tra sindaci di San Gimignano, Firenze e Certaldo per la sicurezza stradale in Valdelsa: lavori di adeguamento del ponte sull'Elsa e rotatoria di Badia a Elmi in corso, con spesa stimata di 2,7 milioni di euro.