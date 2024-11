Via Santa Caterina, così no!: "Velocità troppo elevata. E’ una strada pericolosa"

Via Santa Caterina a Poggibonsi: "Una strada pericolosa per l’elevata velocità dei mezzi in transito". L’allarme arriva a La Nazione da alcuni degli abitanti del quartiere degli Orti, come è storicamente nota la zona nei pressi del centro storico e a ridosso del giardino del Vallone. Superficie quest’ultima alla quale si accede anche da via Fortezza Medicea, che rappresenta un po’ la prosecuzione di via Santa Caterina procedendo in direzione San Lucchese. I numerosi veicoli in viaggio nei due sensi di circolazione e una certa propensione degli automobilisti, anche in quel tratto, a premere sull’acceleratore, determinano dunque non poche situazioni a rischio. È il parere che emerge dal giudizio degli abitanti di un’area che serve anche da collegamento tra via San Gimignano, la Basilica di San Lucchese e Campostaggia. Dal rione si porta all’attenzione del nostro giornale anche un altro problema, assai sentito, sempre ad ascoltare le istanze di chi vive quotidianamente il "clima" di via Santa Caterina e dintorni: "Sono poco visibili le strisce pedonali, pur presenti in più punti e in un caso anche con l’opportuno attraversamento rialzato a mo’ di dissuasore della velocità. Per la sicurezza di tutti – sostengono – sarebbe giusto evidenziare i vari passaggi zebrati tra via Santa Caterina e l’inizio di via Fortezza Medicea, che sono i punti del percorso caratterizzati dalla principale concentrazione dei veicoli, specie in certe fasce orarie della giornata". Questioni che interessano, per ragioni analoghe, anche alti rettilinei a Poggibonsi, da via Montegrappa a via Pisana, volendo menzionare degli esempi. Via Santa Caterina a Poggibonsi, l’altra sera, è stata teatro di un incidente: un pedone ha subìto conseguenze per essere stato investito da un’auto. Della dinamica e delle cause si stanno occupando gli agenti di Polizia municipale, intervenuti per i rilievi sul posto insieme con i soccorritori che hanno trasportato la persona, ferita in modo serio, in ospedale per gli accertamenti. "Non conosciamo i motivi che hanno portato all’impatto – concludono da via Santa Caterina – e di sicuro non spetta a noi il compito di ipotizzare eventuali responsabilità in merito all’episodio. Ribadiamo soltanto un dato, in generale e senza entrare nel singolo caso: i pericoli, qui, ci sono".

Paolo Bartalini