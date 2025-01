Via Peruzzi, al via da oggi fino a giovedì i lavori di asfaltatura

Al via i lavori di rifacimento del manto stradale in via Baldassarre Peruzzi, a Siena. A partire dalla giornata di oggi Acquedotto del Fiora spa sarà impegnato in alcuni interventi di ripristino degli asfalti, che si concluderanno, salvo variabili connesse al maltempo, nella giornata di giovedì.

In virtù dell’ordinanza che è stata emanata dalla Polizia Municipale per consentire i lavori di Acquedotto del Fiora, nello stesso tratto stradale verranno eseguiti anche ulteriori interventi di asfaltatura da parte dei servizi comunali, ricompresi nel più ampio progetto di riqualificazione delle pavimentazioni della zona, già in programma a bilancio e già appaltati.

Pertanto, nel tratto di via Peruzzi compreso tra porta Ovile e la risalita di San Francesco verrà istituito per il traffico il senso unico alternato regolato da movieri o da semafori mobili.