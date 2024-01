Via Matteotti sarà riaperta a metà febbraio

Non riapre, seppur con una carreggiata assai limitata, via Matteotti, quella che conduce al centro di Abbadia San Salvatore. La strada, interessata da un progetto sostenuto da AdF (AcquedottO del Fiora), verrà riaperta al transito veicolare alla metà di questo mese. L’idea di aprire una ’mini’ corsia, e lavorare nell’altra parte, è svanita. La sabbia del fondo stradale è troppo umida e, quindi, non si può realizzare la pur provvisoria asfaltatura. Oltre due milioni di euro la spesa sostenuta per dotare la zona di una funzionante rete fognaria. Inesistente, di fatto, prima perché questa parte del paese aveva degli scarichi improvvisati. Per questo via Matteotti, la vicina via Adua, sono state più volte teatro di allagamenti. Che hanno prodotto tanti danni agli scantinati ai negozi. Insomma un vero problema che ra sta andando verso soluzione. Vengono rifatti i marciapiedi, la via avrà anche una nuova illuminazione per questo sono già stati sistemati i plinti che sosterranno i moderni lavori. Via Matteotti diventerà, a lavori ultimati, una naturale prosecuzione di viale Roma, la via principale del paese. Marciapiedi più ampi, nuovo look in linea con la parte centrale del paese. Ci sono stati tanti, inevitabili, disagi anche in ragione del fatto che sono in atto i lavori di sistemazione, anche qui di carattere idraulico, di piazza della Repubblica. Deviando, in alcune giornate, tutto il traffico su via Gorizia, la provinciale che conduce a Piancastagnaio e verso i paesi del versante grossetano della montagna. Massimo Cherubini