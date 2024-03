Via Livini, un milione per la frana. Aggiudicati i lavori per l’intervento. Nardi: "Opera per la sicurezza"

Nuova occasione di blocco della via Nova. La causa è stata un tir bloccato proprio sotto il ponte di San Francesco e non per poco tempo è stata congestionata una delle principali vie di Colle. I grandi mezzi continuano a non volersi adeguarsi alla norma o molti sono colti dalla distrazione e non leggono i cartelli di divieto per grandi mezzi. Ora, per quella parte di strada la situazione è, oggettivamente, peggiorata con il restringimento della carreggiata ed il semaforo. È pronta, però, una soluzione almeno su quest’ultimo versante. Per la frana di via Livini a Colle, infatti, sono stati aggiudicati i lavori. L’importo complessivo è di 1,1 milioni di euro, per il consolidamento e la messa in sicurezza della strada. L’apertura del cantiere avverrà nelle prossime settimane, dopo la consegna dei lavori alla ditta che ha vinto l’appalto.

"Un’opera – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi - che andrà a migliorare gli standard di sicurezza di un altro tratto urbano della strada 68, con la carreggiata che sarà adeguata agli attuali standard rispetto alle strade di scorrimento urbane. Nell’ambito di questi lavori verrà realizzato un nuovo tratto di illuminazione pubblica, che verrà estesa dall’attuale parcheggio di Bacìo fino a Borgonovo in zona Torrione. Infine verranno inserite degli elementi arborei come richiesto dalla Soprintendenza per mitigare l’impatto dell’allargamento del tracciato stradale".

L’assessore fornisce ulteriori particolari sull’intervento sulla rampa di lancio. "Prevede la realizzazione di una paratia di pali in calcestruzzo armato per circa 90 metri – aggiunge Nardi –. Verrà poi integrato l’impianto di illuminazione pubblica presente sulla via, in modo da illuminare il tratto di strada che ad oggi ne è sprovvisto".

E infine, conclude Nardi: "L’intervento prevede anche il completo rifacimento di una porzione della strada e dello strato sottostante di terreno costruito circa un secolo fa. Per fare questo verrà installata una barriera spartitraffico fissa di tipo ‘new jersey’, che consentirà di lavorare in sicurezza e di mantenere aperta la strada con senso unico alternato. Salvo alcuni brevi momenti quindi il traffico rimarrà sempre aperto lungo la strada".

Lodovico Andreucci