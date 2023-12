Via libera al Bilancio di previsione. Rapolano scommette sul rilancio

Via libera al bilancio di previsione per il 2024 del Comune di Rapolano Terme. L’approvazione entro fine anno, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa, consentirà all’amministrazione comunale di garantire servizi alla comunità e investimenti sul territorio dando continuità a quanto già avviato. "Il bilancio di previsione per il 2024 – spiega Roberto Rosadini, assessore al bilancio di Rapolano Terme – porta avanti la linea politica che ha contraddistinto questa amministrazione comunale".

"Grazie alle risorse stanziate – aggiunge Rosadini – potremo mantenere i servizi rivolti alla comunità, dalla scuola al trasporto urbano fino al sociale nei suoi diversi ambiti, supportando con particolare attenzione le fasce più deboli e le associazioni locali che sono partner preziosi per il Comune. Sul fronte degli investimenti, il triennio 2024-2026 prevede circa 6,2 milioni di euro con interventi di rigenerazione urbana che conteranno anche su risorse esterne".

E ancora: "La valorizzazione del territorio – si evidenzia – passerà anche da grandi eventi che toccheranno Rapolano Terme nei prossimi mesi, a partire dalla seconda edizione della Crete Senesi Ultra Marathon e dall’accoglienza della tappa del Giro d’Italia in arrivo da Viareggio, oltre a tante altre iniziative che animeranno il nostro paese grazie alle associazioni locali a partire da TVSpenta, sempre molto attiva sul fronte della cultura e della tutela ambientale".

Ma il futuro preoccupa. "Far quadrare i conti dei Comuni con i numerosi tagli che li hanno colpiti negli ultimi anni su fronti importanti come i contributi per gli affitti, per i campi estivi e per le politiche giovanili non è semplice – conclude Rosadini –. Se nei prossimi anni ci saranno altri tagli, infatti, sarà sempre più difficile garantire i servizi ai nostri cittadini, soprattutto nel settore sociale".

Il Consiglio comunale ha approvato anche la ricognizione dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali con il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per l’anno 2024 e l’analisi dell’assetto delle società partecipate dal Comune di Rapolano Terme, atto propedeutico per l’approvazione del bilancio di previsione. Via libera, infine, anche per la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, un nuovo adempimento annuale non vincolante per il bilancio di previsione e teso a disciplinare i servizi di interesse economico generale erogati a livello locale.