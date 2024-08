"Via Francigena. Dalla Regione fondi dimezzati"

Il Comune, in qualità di capofila dell’Aggregazione Francigena Sud, ha ricevuto un contributo regionale di 24.731,25 euro finalizzato alla manutenzione ordinaria dell’itinerario della via Francigena per il 2024. La giunta ha preso atto del contributo della Regione Toscana, sensibilmente ridotto di oltre la metà rispetto al precedente stanziamento. Come stabilito dalla Conferenza dei Sindaci dell’Aggregazione Francigena Sud, il contributo finalizzato alla manutenzione ordinaria dell’itinerario per l’annualità 2024 viene assegnato alla ’Dmo Terre di Siena’, ente registrato del terzo settore. "I tempi della Regione – sottolinea l’assessore al Turismo Vanna Giunti –, per motivi di bilancio, si sono allungati fino a luglio inoltrato e per di più le risorse finanziarie sono state sensibilmente ridotte rispetto al passato. La Dmo Terre di Siena aveva presentato un progetto che prevedeva un contributo di 65.800 euro, è evidente che con lo stanziamento di soli 24mila euro da parte della Regione non sarà possibile effettuare tutti gli interventi in programma per garantire la piena fruibilità del cammino della Francigena in provincia di Siena".

E ancora: "Di certo sarà compito dell’amministrazione comunale e di tutta l’Aggregazione reperire risorse da altre fonti – sottolinea Giunti –, perché l’itinerario della Francigena rappresenta un valore aggiunto per l’offerta turistica e per la conservazione del nostro territorio".

I Comuni dell’Aggregazione Francigena Sud (Siena, San Gimignano, Colle, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Buonconvento, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Radicofani, San Casciano dei Bagni e Abbadia San Salvatore), con la Provincia di Siena nel 2017 hanno sottoscritto una convenzione per la via Francigena Toscana.