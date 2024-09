Via della Costituzione: stop. Da lunedì servizi spostati nei locali di via Salceto

Novità nella dislocazione di servizi del Distretto di Zona Alta Valdelsa di via della Costituzione a Poggibonsi. A partire da lunedì prossimo, la gran parte delle attività presenti in via della Costituzione al civico 30 sarà trasferita temporaneamente nei locali di via Salceto, 99. Questo comporterà, per pochi giorni e non contemporaneamente, anche la sospensione delle stesse attività. Resteranno in via della Costituzione la Casa della Salute, con i medici di medicina generale al piano terra e, provvisoriamente, l’ambulatorio infermieristico al primo piano. Lo spostamento, spiega la Asl, si rende necessario per consentire gli interventi di ristrutturazione nell’immobile di Via della Costituzione, che sarà sede della Casa della Comunità Hub. Lavori finanziati con fondi Pnrr. Di seguito l’elenco dei trasferimenti: Direzione Zona distretto Alta Val d’Elsa: chiusura uffici dal 30 settembre al 3 ottobre compreso; riapertura il 4 ottobre. Ufficio protesi e ausili Zona: chiusura dal 1 ottobre al 2 ottobre compreso; riapertura al pubblico l’8 ottobre. Orari: martedì dalle 10,30 alle 13 e mercoledì dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 17. Resterà sempre attiva la procedura di richiesta ausili via email all’indirizzo di posta dedicato [email protected] e la possibilità di contattare l’ufficio al numero 0577 994075. Anagrafe sanitaria: chiusura dal 4 all’8 ottobre compreso; riapertura al pubblico l’11 ottobre. Orari: dalle 8,30 alle 13 il lunedì e il venerdì e dalle 14,30 alle 17,30 il martedì. Rilascio esenzioni: chiusura il 2 ottobre; riaprirà al pubblico il 14 ottobre.Orari: lunedì dalle 8,30 alle 9,30 e martedì dalle 14,30 alle 15,30. Per urgenze, è possibile rivolgersi nei giorni 7 e 8 ottobre al Distretto di Colle, sia per l’ufficio anagrafe che per le esenzioni. Psicologia: chiusura dal 9 al 15 ottobre compreso; riapertura il 16 ottobre. Il primo accesso viene effettuato dopo la prenotazione tramite Cup. Servizio sociale e Punto insieme sociale: chiusura dal 7 al 13 ottobre compreso; riapertura al pubblico il 16 ottobre. Orario: dalle 8 alle 12 del mercoledì. Per appuntamenti, è possibile contattare il numero 334 6695406 o inviare una mail a [email protected]. Punto insieme sanitario: chiusura il 9 ottobre; riapertura al pubblico il 10 ottobre. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il lunedì e il mercoledì dalle 14,30 alle 17; Sportello Fater (Ausili Assorbenza): il 4 ottobre il servizio sarà aperto al pubblico presso via della Costituzione, 30. La riapertura l’11 ottobre in via Salceto, 99.