Via all’anno accademico

Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, l’Università dell’Età Libera ‘Viviana Cardinali’ di Poggibonsi, riprende la propria attività per l’anno accademico 2024-2025. Già avvenuta la presentazione presso la sede temporanea nei locali de La Ginestra, via Trento 84 dei corsi da parte dei docenti. Incentrata sul principio dell’educazione permanente e della promozione umana e sociale, l’Università dell’Età Libera di Poggibonsi si rivolge a chiunque desideri dedicare una parte del proprio tempo a un percorso di crescita personale e culturale. A disposizione www.centroinsiemepoggibonsi.it, la pagina facebook centroinsiemepoggibonsi, i numeri telefonici 0577 982543 o 3510425070 la mail [email protected]. I corsi: Moderni, antimoderni, post-moderni, la crisi delle certezze (lunedì ore 16,30 dal 21 ottobre, docente Massimo Marilli); Analisi generali su questioni di economia (martedì ore 16,30, dal 22 ottobre, docente Loreno Cecconi); Yoga della risata e corso di inglese (mercoledì ore 15,30 e 16,30, dal 16 ottobre, docente Tony Cook); Corso di pittura (giovedì, ore 16, iniziato il 26 settembre); Lo smartphone, istruzioni per l’uso (venerdì ore 16,30, dal 25 ottobre, docente Marta Tiezzi).