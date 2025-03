Via al concorso pubblico per sei istruttori agenti. Fra i requisiti la disponibilità a porto e uso d’arma

Il Comune ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei istruttori agenti di Polizia locale. Il bando prevede lo svolgimento di una selezione per esami: le prove consisteranno in una prova scritta, una orale e un test specifico per l’accertamento delle competenze psico-attitudinali richieste per il ruolo di agente di polizia locale. I dettagli completi relativi al bando, ai requisiti di ammissione e alle modalità di svolgimento della procedura concorsuale sono disponibili sul Portale ’inPA’ e sulla pagina dedicata del Comune di Siena. Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente in modalità online entro il 13 aprile. Ai candidati è richiesta la disponibilità al porto e all’uso dell’arma e di dispositivi difensivi, nonché alla conduzione dei mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Locale.