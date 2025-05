Via al censimento degli alberi del Comune. Tecnologia per monitorare lo stato di salut

Ha preso il via ieri il censimento digitale degli alberi urbani del comune di Siena. Il progetto, denominato ’Gemelli Digitali’, consentirà di realizzare modelli virtuali degli alberi e delle aree verdi cittadine per migliorare la gestione del patrimonio arboreo, incrementare la biodiversità e monitorare da remoto lo stato di salute delle piante, grazie a tecnologie innovative come mappatura satellitare e droni. "Utilizzeremo – sottolinea l’assessore all’ambiente Barbara Magi – strumenti avanzati per garantire una gestione più efficiente e tempestiva delle aree verdi in modo da monitorare la salute delle piante e intervenire quando necessario". Il rilievo, partito ieri dalla rotonda fra la Sr 222 Chiantigiana e via Montarioso, viene condotto utilizzando l’innovativa tecnologia di Greehill, con R3GIS, partner ufficiale per l’Italia e la Svizzera italiana. Greehill rappresenta oggi lo standard più avanzato nel rilievo del verde urbano, grazie a una combinazione unica di scansione laser, intelligenza artificiale e machine learning. Ogni albero viene trasformato in un gemello digitale: un modello 3D georeferenziato, corredato di dati biometrici, immagini ad alta risoluzione e informazioni strutturali.