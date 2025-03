Via ai lavori sulla strada 429 bis. Un milione e 400mila euro la spesa

Più sicurezza sulla nuova 429. Infatti dalla Provincia di Siena arriva un sospiro di sollievo e una buona boccata di ossigeno sulla nuova strada regionale ‘429 bis di Valdelsa’ con il conto alla rovescia ormai ultimato per il primo intervento da parte della Provincia di Siena "per mitigare i tratti ammalorati con il rifacimento della pavimentazione stradale". Spesa prevista per i lavori: un milione e 400mila euro". Che sono tanta roba.

"Da martedì primo aprile via ai lavori con interventi di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione stradale per continuare in estate altri lavori. Opere di "Studio di fattibilità tecnica già predisposto, la progettazione esecutiva e l’affidamento dei lavori di questo intervento urgente di manutenzione straordinaria nel tratto della Sr 429 bis di Valdelsa, tra la rotatoria della Zambra-Cusona e fra la rotatoria di Badia e Elmi". Tutti questi interventi sono sati programmati d’urgenza sulla 429 bis dalla Provincia di Siena che cammina quasi parallela alla storica vecchia strada e quasi a fianco dell’Elsa sul territorio del comune di San Gimignano nel piano artigianale e industriale di Cusona. Lavori che da martedì 1 aprile a venerdì 4 aprile e fino alla fine dei lavori, procederà con la realizzazione dei lavori per consentire il transito dei veicoli in sicurezza. "Pertanto, per consentire le lavorazioni si rende necessaria la chiusura al traffico della ‘SR 429 bis di Valdelsa’, precisano dalla Provincia, da martedì 1 aprile dalle 9 e fino alla conclusione delle lavorazioni tra la rotatoria di Zambra/Cusona e la rotatoria di Badia a Elmi e da mercoledì 2 aprile, dalle 9, a venerdì 4 aprile nel tratto rotatoria Stallacce rotatoria Badia a Elmi il traffico diretto in entrambe le direzioni sarà deviato sul percorso stradale alternativo Vecchia Sr 429 bis di Valdelsa".

Precisano inoltre che dopo questa "attività di manutenzione straordinaria farà seguito un intervento strutturato da parte della Provincia di Siena, del valore di 1 milione e 400 mila euro già finanziato con risorse delle Regione Toscana, il cui studi di fattibilità tecnica è già stato predisposto. Seguiranno nei prossimi mesi la progettazione esecutiva e la gara per l’affidamento dei lavori che sono previsti per il periodo estivo". Insomma una provincia a maniche rimboccate per la sicurezza sulla strada. Romano Francardelli