Veterinario comunale e commissione veterinaria

La giunta ha deliberato, su proposta del Sindaco Nicoletta Fabio (foto), la nomina del veterinario comunale e della Commissione veterinaria per i Palii 2025. Carlo Alberto Minniti è stato nominato veterinario comunale per le operazioni relative ai Palii 2025 e per l’espletamento di tutte le funzioni che devono essere svolte dal medesimo e "di nominare Giorgio Strozzi membro della Commissione veterinaria ex articolo 37 del Regolamento per il Palio per i Palii 2025". Carlo Alberto Minniti e Giorgio Strozzi sono stati individuati "quali professionalità a sostegno delle attività della Commissione tecnica comunale del ‘Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio per l’anno 2025’". La Giunta ha ritenuto opportuno affidare l’incarico di veterinario comunale, per tutte le attività connesse ai Palii 2025, a Carlo Alberto Minniti, medico veterinario ippiatra esperto in anestesiologia, clinica medica e medicina sportiva del cavallo e nominare membro della Commissione veterinaria ex articolo 37 del Regolamento per il Palio, per i Palii 2025, Giorgio Strozzi, medico veterinario ippiatra specialista in chirurgia del cavallo e ortopedia, "al fine di dare continuità al lavoro delle Commissioni, valorizzando quanto svolto durante le fasi del Protocollo". Nella successiva delibera la giunta ha deliberato "di nominare Rodolfo Gialletti e Giuseppe Incastrone quali collaboratori della Commissione veterinaria ex articolo 37 del Regolamento per il Palio per i Palii 2025". Gialletti è medico veterinario ippiatra specialista in medicina e chirurgia del cavallo; Incastrone è medico veterinario ippiatra esperto in anestesiologia, clinica medica, medicina sportiva del cavallo e ortopedia.