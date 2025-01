Veterinari, Rosa presidente dell’Ordine

Un volto molto amato (e conosciuto) del Palio, che ha seguito per anni e anni come veterinario dell’Asl, è stato eletto presidente dell’ordine dei veterinari, appunto, della nostra provincia. Si tratta di Barbara Rosa. Dirigente veterinario pubblico ora in pensione, sarà affiancata in questo mandato che ha durata fino al 2028 da Eleonora Pagni in qualità di vice presidente, Luca Betti segretario, Alessandra Landozzi tesoriere. Il nuovo direttivo si completa con i consiglieri Gian Paolo Betti, Alfio Fantini e Francesca Messeri.

"Sono onorata dal compito di cui i colleghi hanno voluto omaggiarmi, eleggendomi e affidandomi il ruolo di presidente che svolgerò con determinazione, trasparenza ed onestà intellettuale", il commento della neoletta Rosa. "Desidero ringraziare il mio predecessore Giovanni Ragionieri, un presidente veramente benvoluto da tutti gli iscritti all’Ordine, tanto da starne alla guida dal 2017 al 2024, una figura di riferimento".

Nella provincia di Siena, i veterinari offrono servizi di assistenza continua in ben 47 strutture distribuite in tutto il territorio, tra ambulatori e cliniche a disposizione per garantire sempre le cure e le prestazioni specialistiche che più occorrono agli animali, soprattutto quelli da compagnia. A questi ambienti si aggiunge l’officina farmaceutica preposta alla produzione di plasma equino che ha sede a Monteriggioni.

"L’occasione mi è gradita – conclude la nuova presidente - per rivolgere infine un ringraziamento all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Siena per la gentile e gratuita ospitalità che offre, da sempre, all’Ordine dei Medici Veterinari di Siena, garantendogli una sede".