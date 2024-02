Verso le elezioni amministrative. Azione sostiene la corsa di Pii: "Scelto per la sua esperienza"

"Ecco perché appoggiamo Piero Pii". E’ il referente di ‘Azione Colle’, Vito Pavia, a illustrare le ragioni per cui, in piena sintonia con la segreteria provinciale di Roberto Bozzi, la segreteria colligiana del partito di Calenda ha deciso di schierarsi a sostegno del candidato del polo civico ColleSarà per le amministrative del prossimo giugno. Alle Comunali del 2019 il partito non era presente, ma alle politiche del 2022, in alleanza con Italia Viva, aveva ottenuto l’8,47% dei consensi (981 voti). "La segreteria provinciale e gli organi comunali di Azione hanno deciso all’unanimità di sostenere Piero Pii, dopo approfonditi colloqui con i due candidati (Pii e Vannetti, ndr) – esordisce Pavia – Per Azione, l’esperienza politico amministrativa di Pii potrà garantire alla comunità colligiana un sindaco che abbia ampia conoscenza della macchina amministrativa di un Comune e, sicuramente, tale aspetto potrà essere molto importante per una rapida operatività nel programmare e realizzare i futuri obiettivi di tenuta sociale e sviluppo economico".

Poi alcune ‘pillole’ di programma: "Per noi è importante lavorare sulle politiche sociali e sanitarie – prosegue l’ex assessore – sui progetti del Pnrr, sulle piccole manutenzioni ordinarie, la manutenzione del verde e la semplificazione burocratica degli strumenti urbanistici".

In ultimo, le ragioni per cui non è stato ritenuto di appoggiare Riccardo Vannetti, candidato sindaco del centrosinistra, cominciando dal giudizio sul lavoro della giunta uscente. "Azione Colle ritiene che l’operato dell’attuale giunta presieduta dal sindaco Alessandro Donati, non sia riuscita a individuare soluzioni alle diverse problematiche della città, su tutte viabilità, sviluppo economico, infrastrutture e decoro urbano – conclude Pavia – Pertanto, è stata valutata rischiosa e non percorribile la possibilità di affidare nuovamente, come vuole fare il Pd, il futuro prossimo della città ad un candidato privo di qualsiasi esperienza amministrativa negli enti locali. Colle ha bisogno di un immediato cambio di passo per risollevarsi dal torpore e dalla staticità di cui è pervasa. Esperienza ed entusiasmo saranno le chiavi per individuare e concretizzare le migliori soluzioni per la città".

Alessandro Vannetti