Verso le elezioni 2024. Centrodestra attivo

"Le novità ci saranno, ma al momento non abbiamo sciolto le riserve per quanto riguarda il candidato a sindaco che guiderà la coalizione all’importante appuntamento elettorale del prossimo anno". Così l’avvocato Manfredi Biotti, coordinatore di Fratelli d’Italia, sulle grande manovre in casa del centrodestra in vista delle amministrative di giugno 2024. Un intervento, quello dell’esponente del partito della premier Meloni, nell’ambito della conviviale natalizia che si è svolta in un noto locale della Valdelsa alla presenza del onorevole Francesco Michelotti, del membro del coordinamento regionale del partito Fabio Strianese, di Maria Carolina Roselli, appena eletta nelle direzione provinciale di FDI, di numerosi iscritti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia "È stata una bella serata, carica di entusiasmo- per dare il via a quel percorso partecipativo che culminerà nelle elezioni amministrative del 2024 a cui stiamo lavorando da diversi mesi-afferma ancora Biotti- Siamo soddisfatti della risposta avuta dalle numerose persone presenti: imprenditori, professionisti, militanti e simpatizzanti. Sintomo a nostro avviso, che finalmente c’è voglia di cambiamento anche nella nostra città". Come dire, insomma, che anche nelle file del centrodestra si sta lavorando alla scelta del candidato sindaco alle prossime amministrative. Di nomi ne circolano diversi, tra cui quello delle stesso Biotti, ma la sensazione è che ci vorrà ancora qualche settimana per l’atteso annuncio. Come del resto in casa del centrosinistra dove sono ancora Susanna Cenni, Susanna Salvadori e Tiziano Scarpelli quelli in corsa per la candidatura.