Verso la Sagra del Tordo, svelata la preziosa opera di Sofia Novelli

Presentata ieri sera l’opera che andrà in premio al Quartiere che domenica si aggiudicherà la vittoria nel torneo di tiro con l’arco della “Sagra del Tordo” edizione 2024, L’opera è stata realizzata dalla giovane artista Sofia Novelli che è nata a Prato e si è formata artisticamente tra Firenze e Bologna ed è specializzata in arte sacra. Lavora come pittrice ed insegna alla “Sacred Art School” di Firenze.

La sua opera ha riscosso un unanime consenso da parte dei montalcinesi presenti alla cerimonia. Il dipinto di Sofia Novelli è stato presentato dall’assessore alla cultura Maddalena Sanfilippo che ha messo in evidenza il fatto che l’artista per poter fare in modo che il suo lavoro trasmettesse lo spirito della festa, ha trascorso del tempo a Montalcino in giro per i Quartieri, cercando di cogliere lo spirito della festa, l’aria della gara che ormai è alle porte e ascoltando storie e aneddoti che le raccontavano i rappresentanti dei vari Quartieri evidenziando la passione che ciascuno metteva nel racconto e nel descrivere gli aspetti della vita in questi giorni rimanendo colpita da come in ciascun Quartiere si respirasse l’aria della famiglia. Ecco dunque che la Madonna ed il Bambino (tratti comunque come da protocollo dall’opera conservata nel museo Civico e Diocesano della città) perdono quel senso di regalità per apparire come membri della famiglia, proprio una mamma con il figlio. La regalità, viene comunque restituita grazie alla lamina d’oro dello sfondo. “La Madonna nostra madre - ha detto l’artista - l’ho voluta vicina a noi anche come figura” e questo è stato molto apprezzato dai presenti. All’inizio della cerimonia, il delegato alle feste Alessandro Nafi ha ricordato la figura di Francesco Matteucci ex amministratore comunale ed ex presidente del comitato che in passato organizzava la festa. Matteucci è deceduto l’altro giorno e proprio stamani, si terranno le esequie ed i presenti gli hanno tributato un lungo applauso. Il sindaco Franceschelli ha ringraziato i dipendenti comunali ed i quartieranti che nonostante il meteo avverso stanno lavorando senza sosta per far funzionare al meglio la macchina della festa sperando in una tregua della pioggia.