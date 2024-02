Verso i due Palii. Lavori in corso alla nuova pista

Lavori alla pista del parco tematico della Madonna di San Pietro a Piancastagnaio in vista della ripresa delle attività equestri che quest’anno vedranno in via eccezionale lo svolgimento di due Carriere a Piancastagnaio, di cui una straordinaria che si terrà sabato 4 maggio alle 18,30, disputato dalle quattro Contrade Castello, Borgo, Coro e Voltaia. La corsa (quella dell’anno scorso nella foto di Gabriele Forti) verrà effettuata per ricordare San Francesco d’Assisi nell’ottocentesimo anniversario del miracolo delle Sacre Stimmate impresse nel suo corpo al Monte della Verna il 17 settembre 1224. Un Palio la cui esecuzione del drappellone rimane per ora top secret, come confermato dal sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini nella conferenza stampa tenuta nei giorni scorsi assieme ai priori delle quattro contrade pianesi e il nuovo rettore del magistrato Leonardo Guerrini.

La pista della Madonna di San Pietro, inaugurata il 12 agosto dello scorso anno, è situata nell’area boschiva di castagni presso il santuario della Madonna di San Pietro. Purtroppo un’area piena di cinghiali, che sono penetrati all’interno provocando alcuni danni al tappeto verde antistante le tribune in legno. Per tale motivo, in questi giorni si sta provvedendo a chiudere con rete gli accessi da cui possono entrare gli animali. A fronte dei lavori tecnici alla pista la macchina organizzativa si è messa in moto con tutti gli adempimenti e i programmi in vista di quello che sarà l’ appuntamento più importante per il paese e che vedrà coinvolta tutta la comunità locale in mostre, manifestazioni, spettacoli, cortei storici.

Giuseppe Serafini