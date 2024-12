Ventola pericolante. Piscina off limits

Tecnici e addetti ai lavori impegnati in un sopralluogo, ieri, alla piscina comunale coperta del Bernino a Poggibonsi. Dopo il parziale distacco di una ventola di areazione dell’impianto natatorio, hanno avuto luogo le verifiche necessarie da parte degli esperti in materia con l’intento di definire le operazioni di ripristino per la riapertura in sicurezza delle varie attività, dai corsi alla pratica del nuoto libero, alle gare che vengono via via organizzate in loco ormai da quattro decenni.

Nella giornata di domenica al Bernino, sede dell’area che comprende le vasche al chiuso e all’aperto per allenamenti e competizioni, è emerso dunque il problema e immediatamente la società che gestisce la struttura ha disposto la sospensione per ragioni prudenziali dei programmi in atto. Nessuna persona coinvolta, tra il pubblico e gli atleti, ma in situazioni del genere, come è facile comprendere, le precauzioni sono non soltanto importanti, bensì fondamentali. Il particolare quadro che si è venuto a creare è stato poi portato a conoscenza dai responsabili dell’ente impegnato nella gestione al Comune di Poggibonsi proprietario dell’impianto del Bernino. Amministrazione comunale che ha a sua volta incaricato la ditta per effettuare il sopralluogo – avvenuto nella mattinata di ieri – per l’inizio delle opportune valutazioni del caso. In Consiglio comunale l’assessore Giomini ha ripercorso la vicenda. "Oggi abbiamo effettuato il sopralluogo che ha evidenziato il parziale distaccamento della ventola per motivi legati all’usura. Non vi è mai stato pericolo di crollo né è stata messa in discussione la sicurezza dell’impianto. Ringraziamo il gestore per essersi messo in moto. I lavori sono già in corso per il ripristino".

Paolo Bartalini