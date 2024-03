Venerdì torna il consiglio comunale. In aula la variante urbanistica di Gsk

La variante al Piano operativo dell’area individuata come Parco scientifico tecnologico, l’insediamento Gsk a Torre Fiorentina, sarà uno degli argomenti principali del consiglio comunale in programma venerdì. L’intervento prevede la riorganizzazione delle strutture, nuovi parcheggi, interventi in compensazione sulla viabilità ordinaria, tra cui quello chiave della rotonda tra viale Sclavo e via Fiorentina. Tra le delibere, all’ordine del giorno il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, le modifiche al programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il Dup 2024-26, qlo scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione di partecipazione ‘Futura dopo di noi onlus’, il già annunciato rientro a pieno titolo nella Fondazione Musei Senesi, da cui nello scorso mandato il Comune si era autosospeso.

Sul fronte delle mozioni, da segnalare la presenza di quella di Fabio Pacciani del gruppo misto, saltata per mancanza del numero legale nell’ultima seduta. Un caso per il quale Pacciani aveva sollevato un’aspra polemica con la maggioranza ma la cui discussione sarà comunque non banale, perché l’annuncio da parte dell’assessore Magi della volontà del Comune di costituire una propria Comunità energetica, esclude l’adesione a ’Siena Energie’, auspicata nel documento.

Altre due mozioni sono inserite all’ordine del giorno: quella di Monica Casciaro, Siena Sostenibile, su decoro delle vetrine del centro storico e quella di Pd, Progetto Siena, Polis, Castagnini, gruppo misto, Siena sostenibile "in merito alle modifiche apportate alla proposta dell’Unione europea sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica".

Per quanto riguarda le interrogazioni, si parlerà di viabilità e strade, Siena Casa, manutenzione dei nostri monumenti, Polizia municipale, problemi dei quartieri, verde urbano, Biotecnopolo, canile-rifugio, Terre di Siena Convention Bureau, bandiere delle Contrade conservate allo Stibbert di Firenze, trasporto pubblico, piano industriale di rilancio di Toscana Life Sciences.