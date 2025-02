Venerdì di Siena ’Morire d’amore’. L’ultimo romanzo di Calandrone

L’amore che precipita in tragedia. Una drammatica storia di violenze domestiche, di una relazione che si trasforma in un incubo senza fine, è il tema dell’appuntamento di oggi pomeriggio nella Sala delle Lupe, per la programmazione dei Venerdì di Siena, la rassegna curata da Comune e Toscanalibri, con la direzione di Francesco Ricci. L’incontro di oggi (14 febbraio, 17,30) si intitola ‘Morire d’amore’ e ruoterà attorno all’ultimo romanzo di Maria Grazia Calandrone, che si intitola ‘Magnifico e tremendo stava l’amore’, di cui l’autrice parlerà dialogando con l’avvocato penalista Massimo Rossi. Il romanzo prende lo spunto da un fatto di cronaca nera.

Una storia che si apre il 27 gennaio del 2004, a Roma, quando una donna, dopo avere subito le violenze del marito per circa vent’anni, lo uccide. ‘Donne e diritto di voto’ sarà invece il tema dell’appuntamento della prossima settimana, sempre alle 17.30, con Massimiliano Bellavista, Laura Berti e Beatrice Curci. Il mese di febbraio si concluderà proprio venerdì 28 con ‘Venti anni di storia italiana (1970 – 1990) raccontati attraverso le canzoni’, insieme a Fabio Bizzarri, Lucrezia Manosperta, Marco Morini e Stefano Tigli. Come ormai consuetudine, per l’occasione degli incontri si questa rassegna letteraria, a partire dalle 17.15 il Comune di Siena, in via straordinaria, apre le porte dei suoi uffici del piano terra ai cittadini per una breve visita. Un’occasione per scoprire stanze e angoli di Palazzo Pubblico di solito non accessibili agli esterni. Al termine dell’evento, l’aperitivo con un brindisi a cura di Fisar Siena, sponsor tecnico dell’iniziativa.

Riccardo Bruni