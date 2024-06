Vecchie glorie del calcio in campo a Castellina per aiutare la Misericordia

Protagonisti storici sui campi di calcio, danno vita a un torneo benefico Over 50 per sostenerele attività della Misericordia di Castellina in Chianti. È avvenuto l’altro pomeriggio allo stadio del centro chiantigiano, in coincidenza del Memorial intitolato sia a Luciano Ferrara, massaggiatore impegnato in diversi club anche del circondario compreso il Poggibonsi, sia a Nigro Ferroni, già atleta del Castellina scomparso nel 2023 a soli 56 anni. Un evento, tra ’come eravamo’e solidarietà, organizzato per la seconda edizione dalla società gialloverde, che ha messo a disposizione l’impianto comunale con l’amministrazione, e da Marcello Bucciarelli, ds dalle solide radici castellinesi, oggi nell’organigramma della Sangiovannese. Tutto con l’apporto di Edilchianti. Anche un tecnico della massima serie, Leonardo Semplici, che indossò sul rettangolo i colori del Castellina nel 1986-87 nell’allora campionato Interregionale, è voluto intervenire alla manifestazione, un quadrangolare con la partecipazione delle vecchie glorie della Colligiana, della Sancascianese, dello Staggia e dello stesso Castellina. Ad avere la meglio, la Colligiana ottimamente diretta dal tandem composto da Aleandro Aiazzi e da Enzo Menichetti (entrambi nella foto con Sauro Fattori) e seguita da addetti ai lavori e illustri ex come Fabio Anichini, Fabio Biancucci, Fabrizio Calattini, Moreno Calvani, Rudy Gianneschi, Otello Mannucci, Mario Polato, Giorgio Rosadini, Sergio Secchi. Tra i giocatori in campo, Giacomo Bocci, Marco Cardinali, Alessandro Cianetti, Ciro Damora, Sauro Fattori, Filippo Gambelli, Gabriele Garfagnini, Simone Gennai, Paolo Lorenzetti, Simone Luise, Gian Marco Mezzedimi, Fabrizio Panichi, Roberto Pisaneschi, Giuseppe Sacchini. La Colligiana ha avuto la meglio battendo prima lo Staggia, 4-0, con i gol di Fattori, Garfagnini, Cianetti e ancora Garfagnini, quindi il Castellina in Chianti, 4-2, grazie a un’altra doppietta di Garfagnini e alle reti di Fattori e Sacchini. Per il terzo posto lo Staggia ha avuto la meglio sulla Sancascianese ai rigori. Al termine il capitano Fattori ha ritirato la targa riservata alla formazione vincitrice. Risultati numerici a parte, una significativa occasione all’insegna della convivialità dedicata a due figure rilevanti per l’universo sportivo di Castellina in Chianti e oltre, con uno sguardo attento al volontariato del luogo.

Paolo Bartalini