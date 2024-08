Vasto incendio ad Asciano: elicotteri al lavoro, chiuso il tratto ferroviario

Siena, 13 agosto 2024 – Nuovo incendio in corso dalle 15.30 sulle colline di Asciano, dove è in fiamme una vasta area ricoperta da sterpaglie, macchie e bosco. Il vento teso non agevola le operazioni di spegnimento e per aiutare le nove squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Valdimerse è stato disposto invio di un elicottero della flotta regionale.

Sono giunti sul posto anche i Vigili del Fuoco, che non escludendo il rischio che alcuni poderi possano essere coinvolti dalle fiamme hanno chiesto alla propria sala operativa di inviare il loro elicottero. Il direttore operazioni dell'organizzazione regionale presente sul posto concorderà con i Vigili del Fuoco le modalità di intervento sull'incendio in modo da utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili. Chiusa anche la linea ferroviaria che attraversa la zona.