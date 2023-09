Variante del Policlinico. Via libera in consiglio. E l’azienda acquista i terreni ’persi’ all’asta

Accelera il percorso per l’ampliamento del Policlinico. Ieri mattina il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità le controdeduzioni alle osservazioni sulla variante al Piano Operativo. Di fronte a un progetto di pubblica utilità, maggioranza e opposizione hanno annullato ogni divergenza politica. Il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Michele Capitani, ha spiegato: "Sono pervenute due osservazioni da società private. Il protocollo d’intesa prevede che eventuali contenziosi non interessino l’amministrazione comunale. Nell’ottica di una proficua collaborazione e di concerto con i tecnici dell’Azianda ospedaliera, abbiamo deciso di accogliere parzialmente una delle due osservazioni pervenute. Questo ha portato alla modifica del tracciato stradale, che si interseca con viale Bracci: il nuovo tracciato va a formare una piccola ‘S’, consentendo la moderazione della velocità dei mezzi. Così si preserverà dall’esproprio la particella di terreno di uno dei soggetti osservanti, ma la definitiva conformazione non cambia la collocazione originaria". La modifica del tracciato sarà propedeutica alla creazione di una nuova area di parcheggio: "E’ intenzione dell’amministrazione incrementare i posti auto nel ‘Fast park’ – ha concluso Capitani –. Il progetto sarà sottoposto all’approvazione della Conferenza paesaggistica (Regione e Sovrintendenza), quindi tornerà in Consiglio per l’approvazione definitiva".

E se dal Pd Luca Micheli ha invitato la maggioranza a "non mettere cappelli politici" su quello che è "l’intervento più importante realizzato in Toscana con fondi Pnrr", Anna Ferretti (Progetto Siena) ha detto: "Le osservazioni sono state contenute. Non si può dire ’no’ a un progetto di pubblica utilità. Ora andiamo a chiudere".

Intanto ieri il dg delle Scotte, Antonio Barretta, ha annunciato: "Sono stati acquistati i terreni indispensabili per lo sviluppo del masterplan dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese". Il Policlinico ha acquistato dalla ditta Giove 2001 srl circa 3 ettari di terreno che non era riuscito ad aggiudicarsi all’asta. Il terreno era stato acquistato dalla Giove 2001 Srl per 402mila euro. "L’Aou ha concluso la compravendita per 415mila euro più Iva, quindi sostanzialmente alla stessa cifra di acquisto della ditta con una lieve maggiorazione che ha tenuto conto delle spese sostenute dalla società – ha chiarito Barretta –. L’acquisto accelera i cantieri per l’ampliamento delle Scotte".

Resta aperta la questione dell’esproprio di un altro ettaro di terreno, proprietà di tre privati che, al momento, hanno rifiutato le offerte di acquisto da parte dell’Aou Senese. L’area sarà oggetto di occupazione temporanea, in attesa di un accordo.

Cristina Belvedere