Varco II e il recupero generoso con il grande Brio

Sono passati appena venti anni, ma qualcuno ricorda la breve carriera in piazza del cavallo Varco II, che ha disputato il Palio del 16 agosto 2002. Portato in piazza da Stefano Martinelli arriva per la prima alla tratta del 2 luglio 2001 e viene rimandato a casa, come del resto accade il successivo palio di Provenzano. Corre quindi la carriera del 16 agosto 2002: va in sorte all’Oca che l’affida ad Andrea Mari detto Brio, fantino allora di belle speranze ancora da realizzare e che aveva esordito esattamente un anno prima nella Tartuca con Razzo de Nulvi. Fontebranda guarda con attenzione a questo fantino che andrà ad essere uno dei migliori dopo la sconvolgente vittoria del 2006. Varco II è quinto alla mossa e viene chiuso dallo scatto imperioso degli altri e resta indietro. E’ vero che la corsa di Berio e Trecciolino nella Tartuca è una sorta di assolo in crescendo, ma è da notare il buon recupero di Varco II che arriverà al bandierino in terza posizione, preceduto solo dal Drago oltre che dai vincenti tartuchini. Buon palio per Varco, che tuttavia non tornerà più sul tufo, all’inizio di un periodo, ancora imperante, dove il ricambio dei cavalli è davvero spasmodico.

Massimo Biliorsi