Varchi ztl a Montepulciano. Attivati anche in uscita : "Una tutela del centro storico"

In entrata ci sono già, presto saranno funzionanti anche quelli in uscita ora in fase di installazione. Sono i varchi della Ztl nel centro storico di Montepulciano, una novità voluta dall’amministrazione comunale per "garantire un maggiore rispetto delle regole e tutelare ulteriormente il centro storico di Montepulciano". Varchi che compariranno in quattro punti e quindi tra via dell’Opio e via del Teatro, a Porta dei Grassi, Borgo Buio e in via di Ciliano. Gli "occhi", quindi, aumenteranno ed i controlli avranno un passaggio in più. La finalità dichiarata è quella di una verifica del corretto utilizzo del permesso rilasciato per accedere alla Ztl. Ma se fino ad oggi è possibile controllare l’ingresso, lo stesso non si può dire per la permanenza e l’uscita dalla Ztl stessa, e quindi il rispetto dei percorsi assegnati, se non attraverso il presidio e la presenza della Polizia Municipale. Con questa misura il Comune punta a migliorare l’ordine in un centro storico bellissimo ma che ha le sue criticità, come, ad esempio, il calo dei residenti, e che deve trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di chi ci vive, dei commercianti che lavorano e dei turisti. Il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, ha dichiarato che "si tratta di un provvedimento che mira a tutelare maggiormente il centro storico, i suoi residenti e le attività presenti, consentendo di controllare in modo tecnologico e accurato il rispetto della Ztl anche nella fase di uscita. Un maggiore rispetto delle regole è fondamentale per migliorare la vivibilità del centro storico e rappresenta una ulteriore azione in tema di sostenibilità ambientale e sociale sulla quale abbiamo investito e vogliamo investire sempre di più".

Luca Stefanucci