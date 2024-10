’Vanzi Etichette’, festa per i 20 anni: "Noi, riferimento sul territorio"

Il colligiano Renato Vanzi festeggia i suoi venti anni alla guida di una delle aziende più conosciute del territorio: Vanzi Etichette, dalla cui costola è anche nata la Multilabel srl. Vanzi lo ha fatto ieri insieme ai suoi dipendenti. Un momento di convivialità, ma anche di emozione per ricordare i vari passaggi che la storia di una grande azienda ha fatto. La Vanzi Etichette prima e la Multilabel ora rappresentano solidi punti di riferimento nell’elaborazione grafica e nella realizzazione di etichette adesive. "La nostra filosofia aziendale – afferma Vanzi – si fonda sulla dinamicità e sulla flessibilità, con un impegno costante verso l’innovazione e il miglioramento. Puntiamo da vent’anni a valorizzare l’identità ed immagine dei nostri clienti sul mercato, sia nazionale che internazionale, attraverso soluzioni personalizzate di alta qualità. La posizione geografica centrale del nostro stabilimento produttivo, nel pieno centro dell’Italia, ci consente di offrire collaborazioni efficienti e tempi di consegna ottimizzati a clienti e partner in tutto il Bel Paese".

Nel tempo l’azienda è riuscita a raggiungere importanti vette entrando in contatto con grandi firme del mondo del vino. "L’azienda è nata grazie al sacrificio e alla dedizione di persone che hanno nel proprio Dna questo lavoro – continua il titolare –. Passione, versatilità e competenza: ecco le qualità dei miei ragazzi. Il nostro impegno e la nostra macchina organizzativa garantiscono velocità nella procedura di riordino delle etichette già fatte e consegne puntuali per quelle di prima realizzazione. Il nostro must è mantenere un rapporto continuativo con i clienti, con molti dei quali lavoriamo da sempre". "Sono veramente felice – continua Vanzi – di aver raggiunto questo traguardo, è fondamentale, pero’, non sentirsi arrivati. Anzi il nostro lavoro continua con la Multilabel orientata al futuro. Il grazie più grande va alla mia famiglia e a tutti i miei dipendenti".

Momenti anche di riconoscenza da parte dei dipendenti. "La nostra è una piccola azienda – afferma uno dei dipendenti – ma in realtà la nostra è anche una vera famiglia. Sono venti anni che viviamo qui ed è diventato un luogo familiare anche per i miei figli e mia moglie. Il grazie è alla famiglia Vanzi".

L’occasione di ieri è stata coronata anche dalla visita di un amico di Vanzi da sempre, ovvero Piero Pii, che nell’occasione ha voluto ricordare la storia di un importante cammino aziendale.