Vannetti, ecco la ‘squadra’: "Otto uomini e otto donne a garanzia del progetto"

"Otto donne ed otto uomini che rappresentano, fisicamente, la garanzia del nostro progetto elettorale, un progetto per la gente con la gente". Riccardo Vannetti, candidato sindaco di Colle per il centrosinistra, ha presentato così i 16 candidati del Pd al consiglio comunale alle elezioni amministrative del prossimo mese.

"Lo rappresentano – ha proseguito – perché, come tutte le candidate e i candidati della coalizione, hanno contribuito a creare il cuore del nostro programma, un programma semplice, comprensibile e realizzabile. Alcuni di loro sono consiglieri uscenti, come la capogruppo e capolista Annarita Aceto, il presidente del consiglio comunale Enrico Galardi e l’assessora Grazia Pingaro; ci sono tre under 30, due under 35 e un pezzo importante della società civile, oltre ad una parte del gruppo dirigente più giovane del Pd. E’ una lista aperta al mondo del lavoro, dei giovani, dell’associazionismo, della sanità, della scuola, delle partite Iva, profondamente radicata nella società colligiana e simbolo di una comunità eterogenea. Candidate e candidati tutti uniti da un sentimento profondo di appartenenza a Colle e con il desiderio di offrire un’opportunità di futuro alla loro città". Oltre alla capolista Annarita Aceto, il gruppo degli aspiranti consiglieri comunali è formato da Ottorino Balducci, Lucia Da Frassini, Francesco Campanini, Stefania Lardoni, Francesco Cavalieri, Mary Piccirillo, El Mahdi El Azhari, Grazia Pingaro, Enrico Galardi, Lara Poli, Helton Merko, Simonetta Sancasciani, Claudio Niccolini, Agnese Vannetti e Valter Vannucci. "Sono molto fiero della nostra lista per il consiglio comunale – ha detto il segretario comunale del partito Daniele Boschi – Una lista che guarda ben oltre i tradizionali confini del Pd, costruita innovando i criteri di selezione, seguendo la medesima traccia adottata per selezionare la candidatura a sindaco di Riccardo Vannetti. Orgogliosamente colligiani, progressisti, democratici e aperti verso il futuro: questo è lo spirito con cui abbiamo selezionato le candidate e i candidati del nostro partito, donne e uomini competenti, di qualità, che sapranno mettere la vita delle persone al centro del loro pensare politico e del loro agire amministrativo".

a.v